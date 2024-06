Ferrari al Paul Ricard per il primo atto del GT WC Europe

Il circuito francese del Paul Ricard ospita il primo round del GT World Challenge Europe – Endurance Cup che vede al via sette Ferrari 296 GT3 e cinque piloti ufficiali del Cavallino Rampante. La gara, sulla distanza delle 3 ore, in scena sui 5,771 chilometri del tracciato di Le Castellet, scatterà domenica 7 aprile alle 15 (orario locale).

Classe Pro. Il team AF Corse – Francorchamps Motors porta in pista due vetture iscritte nella categoria riservata ai soli piloti professionisti. Sulla 296 GT3 numero 51 la line-up è formata dai piloti ufficiali della Casa di Maranello Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Alessio Rovera, mentre sulla 296 GT3 “gemella”, con il numero 71 sulla livrea, debutta in veste di pilota ufficiale Thomas Neubauer, in equipaggio con Vincent Abril e David Vidales.

Classe Bronze. Andrea Bertolini, Development Driver del Cavallino Rampante, per il secondo anno consecutivo è ai nastri di partenza del GT WC insieme a Louis e Jef Machiels al volante della 296 GT3 numero 52 del team AF Corse.

Nella medesima classe Bronze, che prevede equipaggi formati da professionisti e gentlemen drivers, sono protagoniste altre quattro Ferrari. Il team Kessel Racing si presenta al via con due vetture, la numero 8 e la 74, affidate rispettivamente a Nicolò Rosi-Niccolò Schirò-David Fumanelli, e a John Hartshorne-Ben Tuck-Matthew Bell. Sky Tempesta Racing iscrive la 296 GT3 numero 93 condotta in gara da Christopher Froggatt, Jonathan Hui ed Eddie Cheever III, mentre Rinaldi Racing la numero 333 condivisa da Christian Hook, Felipe Fernandez Laser e David Perel.

Cifre e curiosità. Pier Guidi, tre volte campione del mondo nel FIA WEC in classe LMGTE Pro e vincitore della 24 Ore di Le Mans 2023 con la Ferrari 499P, torna a gareggiare per l’intera stagione nel GT WC Europe dove in carriera ha collezionato due titoli, in Endurance Cup, nel 2020 e 2021. Il pilota classe 1983 ha inoltre festeggiato tre volte la vittoria alla 24 Ore di Spa: nel 2012 e 2015 (classe Pro-Am) e nel 2021 (assoluta).

Tra i piloti che formano l’equipaggio italiano della 296 GT3 numero 51 Rigon ha vinto la 24 Ore di Daytona 2024 in classe GTD Pro (con Pier Guidi, Daniel Serra e James Calado), e Alessio Rovera ha terminato la scorsa stagione nel GT WC Europe ottenendo un successo, a Barcellona, insieme a Nicklas Nielsen e Robert Shwartzman.

La stagione del GT WC Europe vede al volante delle 296 GT3 quattro piloti con trascorsi notevoli nel Ferrari Challenge Trofeo Pirelli. Il francese Thomas Neubauer fa il proprio esordio in una gara come ufficiale del Cavallino Rampante avendo collezionato, nell’arco di cinque stagioni, 34 partenze nel campionato monomarca e un titolo di campione nel Trofeo Pirelli alle Finali Mondiali 2022. L’italiano Niccolò Schirò in due stagioni (2019, 2021) ha totalizzato 25 gare con 10 vittorie; lo svizzero Nicolò Rosi ha 47 gare all’attivo con 2 vittorie; David Fumanelli nel 2018 ha ottenuto una vittoria a Monza e, sul medesimo tracciato brianzolo, si è laureato vice-campione nel Trofeo Pirelli in occasione delle Finali Mondiali Ferrari (il titolo andò a Nicklas Nielsen).

Il programma. L’azione in pista inizierà venerdì 5 aprile con i Bronze Test, dalle 16.20, per proseguire sabato 6 con le prove libere, dalle 9 alle 11, e le Pre-Qualifiche, dalle 15.05 alle 16.05. Domenica 7 i tre turni di qualifica, a partire dalle 9.45, determineranno la griglia di partenza della prova con bandiera verde dalle 15 (gli orari indicati sono locali).

Il calendario. IL GT World Challenge Europe – Endurance Cup include cinque appuntamenti, dei quali quattro nel Vecchio continente e uno in Medio Oriente. Dopo il round al Paul Ricard sono in programma la 24 Ore di Spa-Francorchamps (Belgio; 29-30 giugno), le 3 Ore del Nürburgring (Germania; 28 luglio) e di Monza (Italia; 22 settembre), prima della conclussione con la 6 Ore di Jeddah (Arabia Saudita; 23 novembre).