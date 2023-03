Ferrari al Paul Ricard per i test del GTWC Europe

Cinque Ferrari hanno partecipato ai test pre-stagionali del GT World Challenge Europe andati in scena al Paul Ricard, in Francia, sul tracciato che nel mese di giugno ospiterà il terzo round della stagione 2023, il secondo valido per la Endurance Cup.

Le due giornate di test a Le Castellet, tra gli impianti più apprezzati per tali sessioni che permettono di sfruttare differenti layout della pista, hanno accolto tre team impegnati con le vetture del Cavallino Rampante.

Le vetture. La squadra italiana AF Corse ha preso parte ai test,in funzione dell’attribuzione del BoP, con una Ferrari 296 GT3 e una 488 GT3 Evo 2020, una vettura quest’ultima portata in pista anche da Rinaldi Racing, mentre Emil Frey Racing era presente con due unità della più recente GT da competizione, la 296 GT3.

I commenti. Nel primo impatto stagionale con l’asfalto del Paul Ricard quattro piloti ufficiali Ferrari, Davide Rigon, Alessio Rovera, Andrea Bertolini e Robert Shwartzman, hanno girato con il team AF Corse.

Rigon. “Le due giornate, su un tracciato dove torneremo in campionato tra un paio di mesi, sono state molto positive in vista di una stagione che sarà impegnativa ed emozionante”.

Rovera: “L’obiettivo dei test era provare alcuni set-up, raccogliere informazioni e collezionare giri in pista per conoscere sempre più a fondo la nuova 296 GT3”.

Bertolini: “I test al Paul Ricard rappresentano la ripartenza della stagione in Europa, giornate per me molto utili per risalire a bordo della 488 GT3 Evo 2020, con la quale sarò di nuovo al via nel GT World Challenge in classe Pro-Am, e per proseguire il lavoro di sviluppo della 296 GT3, proseguendo a inanellare sessioni in pista molto preziose”.