Ferrari 488 GTE in evidenza nelle Prove Libere 1 e 2 a Portimão

A Portimão si accendono i riflettori sul secondo round del FIA World Endurance Championship che si disputa sul tracciato caratterizzato da frequenti cambi di pendenza e un layout molto tecnico. Nella classe LMGTE Am le prime due sessioni di prove libere vedono le Ferrari 488 GTE in evidenza. Al termine dalla giornata la numero 57 di Kessel Racing ha firmato il miglior tempo davanti a un’altra vettura del Cavallino Rampante, la numero 83 di Richard Mille AF Corse.

Libere 1. In mattinata in condizioni di cielo sereno e una temperatura dell’aria superiore ai 18°C la 488 GTE numero 57 di Kessel Racing aveva registrato il tempo di riferimento in 1’41’’341 con il pilota ufficiale Daniel Serra, che condivide la vettura con Takeshi Kimura e Scott Huffaker. Staccata di 0’’544, in quarta posizione, la Ferrari numero 83 di Richard Mille AF Corse che aveva terminato la sessione con il miglior cronometro ottenuto da Lilou Wadoux, in equipaggio con Alessio Rovera e Luís Pérez Companc. Il team italiano AF Corse si era classificato rispettivamente decimo e undicesimo con la 488 GTE numero 54 in livrea VistaJet – Francesco Castellacci aveva girato in 1’42’’160 – e la 21 con Ulysse de Pauw, al volante per 14 tornate, autore di un giro in 1’42’’296.

Libere 2. Nel pomeriggio, in condizioni di cielo terso e una temperatura dell’aria di 2°C superiore alla prima sessione, la Ferrari 488 GTE di Kessel Racing è stata protagonista dei 90 minuti cronometrati, ottenendo il miglior tempo (1’41’’209) con Serra. In seconda posizione la 488 GTE di Richard Mille AF Corse, staccata di soli 0’’046, grazie al tempo pari a 1’41’’255 ottenuto da Lilou Wadoux. Terza la 488 GTE numero 54 di Flohr-Castellacci-Rigon e sesta la numero 21 di Alessi-S. Mann-de Pauw entrambe portate in pista da AF Corse.

Nella giornata di sabato sono in programma le prove libere 3, dalle 11.15, e le qualifiche della classe LMGTE Am, dalle 15.30, che determineranno la griglia della 6 Ore che scatterà domenica alle 12 (tutti gli orari sono locali).