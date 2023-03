Ferrari 488 GTE al via in Top-10 a Sebring

Il primo atto del FIA WEC 2023 è entrato nel vivo con le qualifiche della 1000 Miglia di Sebring che si sono svolte poco prima che il sole tramontasse sul cielo della Florida, nelle medesime condizioni che gli equipaggi ritroveranno durante le fasi finali della gara. Tutte le Ferrari 488 GTE iscritte nella classe LMGTE Am, riservata agli equipaggi composti da professionisti e gentlemen driver, hanno ottenuto un piazzamento nella Top-10.

Al termine della sessione durata quindici minuti, nella quale il compito di cercare il miglior tempo è affidato al pilota con licenza Bronze, la 488 GTE più veloce è risultata quella di Richard Mille AF Corse con il numero 83, che partirà dalla quarta posizione. L’argentino Luís Pérez Companc, che in gara condivide la vettura con i piloti ufficiali Ferrari Lilou Wadoux e Alessio Rovera, ha fermato il cronometro a 1’59”733 con un distacco di 0’’784 rispetto al team Iron Dames, leader della sessione.

La quinta casella sarà occupata dalla Ferrari numero 21 di AF Corse grazie al tempo ottenuto da Stefano Costantini, che nel corso della prova endurance farà squadra con Simon Mann e Ulysse de Pauw. Scatterà dalla settima posizione in griglia, invece, la 488 GTE di Kessel Racing in virtù del tempo registrato da Takeshi Kimura, in equipaggio con Scott Huffaker e il pilota ufficiale Daniel Serra. Decima al via sarà la Ferrari numero 54 di AF Corse che ha preso parte alla sessione del giovedì pomeriggio con Thomas Flohr, iscritto alla celebre gara americana con Francesco Castellacci e l’ufficiale Davide Rigon.

La bandiera verde alla 1000 Miglia di Sebring, atto inaugurale del FIA World Endurance Championship, è prevista venerdì 17 alle 12 (orario locale).