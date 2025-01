DragonSpeed sceglie la 296 GT3 per l’IMSA

DragonSpeed ha annunciato il suo ingresso a tempo pieno nella prestigiosa classe GTD Pro del Campionato IMSA WeatherTech SportsCar 2025. Il team gareggerà con una Ferrari 296 GT3, segnando un nuovo capitolo nel suo storico percorso nel motorsport dopo i successi in LMP2.

La campagna di DragonSpeed vedrà la partecipazione in tutte le gare di Albert Costa, già protagonista nella scorsa stagione con la Ferrari, a sottolineare l'impegno del team per il successo nel passaggio alla GTD Pro. La formazione completa dei piloti e la livrea del team per la Rolex 24 at Daytona, l'evento di punta dell'IMSA, saranno svelate nelle prossime settimane.

Elton Julian, Team Principal di DragonSpeed, ha dichiarato: “Dopo aver raggiunto quasi tutto il possibile nella LMP2 globale, sono orgoglioso di portare il team nella classe superiore delle gare GT americane. L'ingaggio di un talento come Albert come pilota a tempo pieno è un segnale delle nostre intenzioni per il 2025. Ci sono ancora molti dettagli da svelare, ma sono molto soddisfatto del pacchetto che stiamo mettendo insieme e mi aspetto di essere in lizza fin dall'inizio della stagione a Daytona”.