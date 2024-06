Doppia pole position per Ferrari a Barcellona

La Ferrari 296 GT3 di AF Corse – Francorchamps Motors guidata da Nicklas Nielsen, Alessio Rovera e Robert Shwartzman partirà davanti a tutti per l’ultimo appuntamento dell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Al termine di una qualifica molto positiva per le vetture di Maranello, terzo posto per la numero 71 di Fuoco-Serra-Rigon e prima posizione nella classe Pro-Am per la 296 GT3 di ST Racing with Rinaldi.

Pro. Le premesse per 45 minuti molto incoraggianti per gli equipaggi del Cavallino Rampante si registravano già con il primo e secondo posto siglati da Alessio Rovera e Antonio Fuoco nel primo dei tre turni della sessione. Il varesino fermava i cronometri sull’1’39”297 mentre il compagno di squadra si doveva accontentare di un 1’39”320 dopo aver visto compromessa la propria prestazione nel terzo settore a causa di un rivale. Il traffico condizionava anche la miglior performance di Shwartzman che, nonostante un ritardo ridotto dal primo, chiudeva il secondo blocco di qualifica undicesimo, non troppo lontano da Daniel Serra che, a causa di una piccola sbavatura nel suo tentativo, otteneva un 1’39”896 che gli consegnava la nona posizione. L’esito della qualifica, che si basa sulla combinazione dei tempi ottenuti dai tre piloti, si decideva negli ultimi 15 minuti che vedevano impegnati Nicklas Nielsen sulla 51 e Davide Rigon sulla 71. Il danese riusciva a registrare il miglior crono in assoluto, 1’39”103 grazie ad un giro pressoché perfetto, ottenendo la pole position per la gara che scatterà alle ore 15:00 locali. Più sofferta, invece, la qualifica per il pilota italiano che, dopo aver visto cancellato il suo miglior tempo per un track limit nella curva 3, doveva estrarre il massimo dalla sua 296 GT3 con gomme che però avevano superato il picco di prestazione, trovandosi costretto a fare i conti anche con il traffico. Nonostante questo, l’equipaggio della 71 era in grado di difendere il terzo posto in griglia a 0”307 dai compagni di squadra.

Pro-Am. Partenza al palo anche per il terzetto formato da Isaac Tutumlu, Samantha Tan e Lorcan Hanafin che difendono i colori di ST Racing with Rinaldi. L’1’41”153 con cui hanno completato la qualifica, vale loro la trentottesima posizione in griglia, ma la prima di classe.

Silver e Bronze. Sesta piazza nella Silver Cup, trentaseiesima assoluta, per la 296 GT3 di AF Corse con Manny Franco, Cedric Sbirrazzuoli e Lilou Wadoux, quest’ultima alla prima gara con la nuova GT3 di Maranello. La giovanissima pilota ufficiale è stata tra le più veloci nonostante un giro condizionato dal traffico. La gara potrà offrire chilometri importanti anche in vista della 8 Ore di Indianapolis dove Wadoux e Franco saranno affiancati da Alessandro Balzan. Nona posizione tra i Bronze, infine, per l’equipaggio della numero 52 formato da Louis e Jef Machiels affiancati da Andrea Bertolini. Il terzetto punta ad un buon risultato in una classe molto competitiva e combattuta.