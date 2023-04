A Sebring attese le Ferrari 488 GTE di AF Corse

Un palcoscenico mondiale per le Ferrari 488 GTE portate in pista da AF Corse, iscritte nella classe LMGTE Am del FIA World Endurance Championship, il quale scatterà il 17 marzo da Sebring, negli Stati Uniti d’America.

Il team italiano affiderà la vettura numero 21, in livrea rossa e dettagli gialli, a Simon Mann, Ulysse De Pauw e Stefano Costantini, un equipaggio che si presenta ai nastri di partenza del WEC per la prima volta.