Le voci dei piloti dopo la 8 Ore del Bahrain

L’ultimo appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship si è svolto sulla pista del Bahrain e ha visto il secondo successo consecutivo per la Ferrari 296 LMGT3 grazie alla vettura numero 55 di Vista AF Corse condotta da François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera. Settima posizione al traguardo invece per la vettura numero 54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon. La gara si è svolta in condizioni di pista asciutta e temperature medio-alte.

François Heriau, Vista AF Corse #55: “Nella prima parte di gara l’obiettivo era solo quello di rimanere in corsa e conservare più treni di gomme possibili. Sono partito con gli pneumatici della qualifica e sono riuscito a portare a termine un doppio stint. Con questa strategia ci siamo trovati ad avere più gomme nel finale, che sono state decisive dopo la Safety Car. Siamo veramente felici di questo risultato che ricompensa tutto il team del lavoro fatto”.

Simon Mann, Vista AF Corse #55: “Abbiamo dovuto soffrire un po’ a inizio gara facendo doppi stint sulle gomme, ma siamo riusciti a sfruttare gli pneumatici nuovi alla fine. Quest’anno abbiamo ottenuto tanti buoni risultati e questa vittoria è davvero il modo migliore per chiudere la stagione”.

Alessio Rovera, Vista AF Corse #55: “Sono davvero felice di aver conquistato la prima vittoria con la 296 LMGT3 nel Mondiale, per me è una gioia speciale. Tutto l’anno siamo andati vicini al podio. La squadra qui in Bahrain ha lavorato davvero bene durante i pit stop, soprattutto nell’ultimo dove siamo stati cinque secondi più veloci degli altri. Complimenti soprattutto a François (Heriau, ndr) e Simon (Mann, ndr) per essere riusciti a gestire le gomme nella parte iniziale di gara, perché qui la chiave erano le ultime tre-quattro ore”.

Davide Rigon, Vista AF Corse #54: “È stata una gara interessante, mi sono divertito davvero molto alla ripartenza dalla Safety Car quando io e Alessio Rovera abbiamo sorpassato tutti, da nono mi sono ritrovato secondo. Purtroppo abbiamo ricevuto un Drive Through per una ripartenza dopo la Full Course Yellow. Non avrei avuto comunque il passo per vincere, ma sono davvero felice per il successo dei nostri compagni di squadra. Per noi è stato un anno positivo, soprattutto per Thomas (Flohr, ndr) e Francesco (Castellacci, ndr) che hanno fatto un ottimo lavoro”.