Quarto posto per la Ferrari di Vista AF Corse alla 6 Ore di Imola

All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che nel fine settimana ha ospitato, di fronte a un pubblico record di 73.600 spettatori, la seconda prova stagionale del FIA World Endurance Championship, le due Ferrari 296 LMGT3 portate in pista dal team Vista AF Corse hanno concluso al quarto e al dodicesimo posto della classe LMGT3.

Partita dall’ottava casella in griglia, la numero 55 di François Heriau, Simon Mann ed Alessio Rovera ha raggiunto le prime posizioni grazie al positivo avvio del francese. Nell’arco della gara, resa complicata anche dall’arrivo della pioggia, la Ferrari 296 LMGT3 si è mantenuta stabilmente nei primi dieci posti, riuscendo, con un ottimo ultimo stint del pilota ufficiale della Casa di Maranello, il varesino Rovera, autore anche del miglior crono in gara in 1:42.257, a conquistare la quarta piazza finale.

Dopo essere rimasta attardata nelle prime ore, la numero 54 è riuscita a recuperare posizioni anche nelle fasi finali caratterizzate dalla pioggia e al positivo secondo stint di Thomas Flohr e a quelli di Francesco Castellacci e Davide Rigon. Il pilota ufficiale del Cavallino Rampante ha portato la vettura al traguardo in dodicesima posizione di classe dopo aver percorso 184 giri.

Per entrambe le vetture di Maranello il prossimo appuntamento è in programma in Belgio, il prossimo 11 maggio, con la 6 Ore di Spa-Francorchamps.