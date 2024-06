I commenti dei piloti al termine delle qualifiche della 6 ore di Spa

Si sono concluse le qualifiche del terzo round del FIA World Endurance Championship, in scena sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps. Sui 7,004 km del circuito delle Ardenne l’equipaggio numero 54 è riuscito ad ottenere con Thomas Flohr l’ingresso in Hyperpole chiudendo al settimo posto, mentre la Ferrari 296 LMGT3 con il numero 55 pilotata da François Heriau ha concluso la sessione di prove ufficiali al quattordicesimo posto.



Thomas Flohr, Vista AF Corse #54: “Il feeling con la 296 LMGT3 è buono, abbiamo utilizzato le prove libere per mettere a punto il setup della vettura e in qualifica siamo riusciti ad accedere all’Hyperpole senza problemi. Domani scattiamo dalla settima posizione, la gara è lunga e ci sono i presupposti per poter fare bene”.

François Heriau, Vista AF Corse #55: “Mi è dispiaciuto non essere riuscito ad agguantare l’Hyperpole che ci avrebbe permesso di lottare per le prime dieci posizioni in griglia. Quando nelle prove libere 3 abbiamo montato il set di pneumatici nuovi, la sessione è stata dichiarata full course yellow (FCY), questo non mi ha permesso di prendere il massimo della confidenza visto che la finestra di utilizzo di questa mescola non è così ampia. Nelle 6 ore di gara però tutto può succedere, dovremo essere bravi nella gestione della gomma per guadagnare posti”.