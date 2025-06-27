Ferrari 296 GT3 Biposto

Il sedile lato passeggero, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per offrire un supporto ottimale, permette di vivere l'esperienza di guida in modo coinvolgente e sicuro. Il layout antistante è stato modificato per consentire al passeggero di distendere i piedi, migliorando ulteriormente il comfort durante le sessioni in pista.

Il cockpit della 296 GT3 Biposto mantiene l'ergonomia e la tecnologia avanzata della versione originale, con un cruscotto digitale che fornisce tutte le informazioni necessarie al pilota. I comandi sono disposti in modo intuitivo sia sul volante quanto sulla consolle centrale, permettendo una gestione facile e immediata delle funzioni principali. Intuitività, visibilità, accessibilità – i principi cardine attorno ai quali era stato sviluppato l’abitacolo della 296 GT3 – assieme a comfort e sicurezza, sono stati mantenuti o, se possibile, ottimizzati nella versione Biposto.