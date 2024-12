I piloti affrontano: 15 curve lungo i 5.245 metri di pista, nove delle quali a destra, che sono particolarmente importanti per valutare l'equilibrio del telaio e verificare i limiti reali della vettura.

È un circuito completo in cui rettilinei, salite e discese veloci e lente ad S e salite ripide costringono il pilota a mantenere la concentrazione per tutto il tempo. Il tratto che porta a Scarperia ha una pendenza del 9,5%. Uno dei punti più eccitanti, così come il più difficile in termini tecnici, va da Casanova alla curva di Scarperia. Il pilota deve affrontare questo tratto alla perfezione perché ogni errore influenzerà le curve seguenti, un po' come a Silverstone con la combinazione di Maggotts e Becketts.

Se si prende bene Casanova, ad esempio, si può fare nel miglior modo la curva Savelli che porta all'Arrabbiata: 1 e 2, due curve a destra da affrontare con una sola traiettoria. Tuttavia, la superficie stradale piuttosto ampia permette ai piloti di variare le loro traiettorie e offre numerosi punti per il sorpasso.