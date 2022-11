L'evento include sei ore in pista e il pacchetto completo di Hospitality per il pilota e un accompagnatore non pilota (o due piloti) - compreso colazione, pranzo e aperitivo serale. L'iscrizione comprende un set di attrezzatura da corsa personalizzato - tuta da corsa, stivali, guanti, casco personalizzato, indumenti intimi protettivi e dispositivo HANS (Head and Neck Support) di supporto collo e testa.





Programma e orari* della giornata:

- Accreditamento eventi: dalle 07:30

- Briefing dei piloti: 8:30 - 9:00

- Giri di ricognizione in pista: 09:00 -09:20

- 1° sessione di guida (3 ore): 09:30 - 12:30

- Pranzo presso l'Hospitality: 13:00 - 14:00

- Foto di gruppo: 14:00 - 15:00

- 2° sessione di guida (3 ore): 14:30 - 17:30

- Aperitivo serale e premiazione: 17:30 - 19:00





*Gli orari sono soggetti a modifiche