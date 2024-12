Il circuito di Brno, conosciuto anche come circuito Masaryk, vanta una lunga storia che ha inizio nel 1930, quando le strade pubbliche che circondavano Brno iniziarono a essere utilizzate anche come circuito di gara. Il circuito urbano originale, che prendeva il proprio nome dal primo presidente della Cecoslovacchia, Tomáš Garrigue Masaryk, misurava 29,194 km (18,140 miglia).

Era in grado di attrarre i principali team e i piloti più famosi, tanto che dal 1949 ospitò anche il Gran Premio di Cecoslovacchia. L’attuale circuito permanente, lungo 5,403 km (3,357 miglia) fu aperto nel 1987.

Il circuito di Brno è uno dei circuiti più antichi e quello che ha ospitato più campionati di motociclismo, se escludiamo il TT Circuit Assen. Fino al 2020 qui si è svolto il Gran Premio della Repubblica Ceca, uno dei principali appuntamenti del Mondiale MotoGP. Ancora oggi però ospita importanti eventi legati al mondo dei motorsport.