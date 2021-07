OF

Il Ferrari Club Mexico (FCM) è il solo Club in Messico ufficialmente riconosciuto da Ferrari S.p.A. Uno degli obiettivi del Club è quello di creare e di promuovere esclusive iniziative non-profit per esaltare il marchio Ferrari. Il Club non vuole solo promuovere lo sviluppo degli sport automobilistici messicani ma anche di creare contatti tra i suoi entusiastici soci.