Il Club ufficiale Ferrari Deutschland è stato fondato nel 1978 ed è ora uno dei Ferrari club più grandi del mondo. Il sodalizio apre la porta dell'affascinante mondo del marchio Ferrari a tutti gli appassionati proprietari di lingua tedesca.

Il club è sostenuto da Ferrari Deutschland e da Ferrari Spa. Offre ai suoi membri una completa e variegata gamma di manifestazioni in tutta Europa.



The Club is supported by Ferrari Deutschland and Ferrari SpA and offers its members a comprehensive and varied range of Ferrari events throughout Europe.