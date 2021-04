NUOVA VERSIONE SPECIALE V12 FERRARI

L’elemento di spicco della vettura risiede nella più recente evoluzione del leggendario motore aspirato Ferrari con 12 cilindri a ‘V’ e angolo tra le bancate di 65°, in grado di erogare in questa versione una potenza di 830 cv e un regime massimo pari a 9500 giri/min. (due record per i motori termici a uso stradale del Cavallino Rampante). L’utilizzo di materiali ipertecnologici, la riprogettazione di gran parte dei suoi componenti chiave, un nuovo meccanismo di fasatura delle valvole e un nuovo terminale di scarico sono solo alcune delle soluzioni tecniche che le consentono di raggiungere vette prestazionali inesplorate.