Annunciata da Enzo Ferrari nel settembre 1983 e svelata al Salone di Ginevra nel marzo 84, la GTO era anche conosciuta con la sigla non ufficiale 288 (2.8 litri, 8 cilindri). Suscitò immediate reazioni d’entusiasmo. Il nome leggendario, la bellissima linea di Pininfarina, il motore dalla potenza che pareva inesauribile, il largo uso di materiali speciali facevano di lei la vettura di serie più simile ad un’auto da corsa disponibile sul mercato. Per far fronte alle richieste della clientela, si dovettero costruire 272 esemplari al posto dei 200 previsti: furono tutti venduti prima che la produzione iniziasse.