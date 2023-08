Ferrari portofino M

Ferrari Genuine

La Ferrari Portofino M è un'evoluzione della Ferrari Portofino con molte novità tecniche e di design, oltre alla versatilità fornita dall’ingegnoso tetto rigido retrattile. La sua combinazione di sportività ed eleganza è perfetta per chi vorrà utilizzare la propria auto tutti i giorni e questa selezione di accessori originali Ferrari Genuine realizzati con materiali derivati dalle corse ne accentuerà il carattere unico. Ciascuno è stato appositamente progettato per la Portofino M dal Centro Stile Ferrari per esaltarne ulteriormente il fascino estetico e dinamico.