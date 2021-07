Il Ferrari Owners Club Thailand ha un suo calendario annuale di attività che prevede, in media, un evento al mese. Le kermesse che incontrano maggior gradimento sono sempre associate alle gite verso le numerose località turistiche tailandesi: queste manifestazioni sono localmente conosciute con l'appellativo di "Sprints". Il Ferrari Owners Club Thailand organizza spesso anche eventi il cui ricavato va in beneficenza.

In Tailandia gli appassionati di Ferrari si trovano in quasi tutte le professioni: bancari, finanzieri, assicuratori, ingegneri, architetti, medici e sportivi. I soci si iscrivono al Ferrari Owners Club Thailand per varie ragioni: per socializzare con persone che hanno gli stessi interessi, per esibire la propria vettura, per avere assistenza nella gestione della macchina, per portare il loro mezzo (ma più spesso loro stessi) a cercare nuovi limiti in pista, per avere un consiglio quando devono acquistare e poi avere cura di una Ferrari.