Servizi Esclusivi Lifestyle - Godersi l’esperienza di guidare una Ferrari e far parte della famiglia Ferrari; possiamo offrire l’accesso ai corsi ufficiali di guida Ferrari, il tour della fabbrica per apprezzare appieno l’esperienza di Maranello, nonché inviti prioritari a tour, rally ed eventi esclusivi. La gamma di servizi offerti è in continua evoluzione per soddisfare le esigenti aspettative dei clienti di Ferrari Financial Services.