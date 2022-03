Sistema di gestione sostenibile ISO 20121

Gli eventi Esperienza Ferrari 2022 confermano ancora una volta l’impegno della Direzione Marketing Europa e Africa Ferrari per lo sviluppo sostenibile, conseguendo la certificazione ISO 20121 conferita dall’ente certificatore TÜV NORD Italia in data 28/03/2022. Lo standard si applica alla progettazione, organizzazione ed esecuzione degli eventi in coerenza ed allineamento con i cinque pilastri della strategia di sostenibilità del Gruppo Ferrari.

Oggetto di accurata analisi per le opportune azioni di miglioramento sono gli aspetti ambientali, sociali ed economici degli eventi, che coinvolgono e influenzano tutti gli stakeholder (dipendenti, fornitori, clienti, istruttori, dealer, ospiti, partner, hotel e comunità locali) e i loro comportamenti.

La gestione sostenibile degli eventi applicata a Esperienza Ferrari 2022 include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la seguente aree di attenzione e di azione:

Miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e riciclo dei materiali (economia circolare);

Contenimento delle emissioni di mobilità staff e logistica materiali;

Misurazione della carbon footprint;

Diversità e inclusione;

Sviluppo della comunità e impatto economico locale;

Valorizzazione della biodiversità e della cultura locale.

Come richiesto dallo standard ISO 20121 alla fine dell’anno verrà prodotto il rendiconto di sostenibilità che riporta i risultati raggiunti e tutti i punti di miglioramento per l’anno successivo.