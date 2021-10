Come per l’analogo modello 376 si tratta di una vettura a sei cilindri in linea ma la cosa curiosa è che la sigla rappresenta la cilindrata di un solo cilindro come nei primi modelli. E’ stata costruita per la 24 ore di Le Mans del 1955 da cui le lettere LM in tre esemplari che hanno preso parte alla gara francese potendo raggiungere la notevole velocità di 282 km/h. Ne venne costruito anche un quarto esemplare ed oggi tutti e quattro sono perfettamente funzionanti nelle mani di appassionati collezionisti.