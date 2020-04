Anche la 512 BB è stata ritenuta interessante per partecipare alle gare ed alcuni concessionari hanno elaborato alcuni esemplari sulla base delle indicazioni fornite dalla Casa. Le modifiche hanno riguardato: la carrozzeria per migliorare l’aerodinamica alle alte velocità mediante prove nella galleria del vento della Pininfarina, le sospensioni con adozione delle articolazioni uniball al posto delle boccole elastiche e naturalmente il gruppo motopropulsore. E’ stato ridotto il peso, eliminato il servofreno e modificato il sistema di raffreddamento per sostenere l’uso prolungato a piena potenza del motore.