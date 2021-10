Il modello 500 TR introdotto l’anno prima dovette essere rivisto per rispettare le prescrizioni dell’annesso C del codice Sportivo Internazionale che entrarono in vigore all’inizio del 1957, da qui la C che compare nella denominazione del nuovo modello. Scaglietti ne approfittò per disegnare una nuova carrozzeria più bassa e con una linea filante e piacevole. Il modello fu portato in gara solo dai clienti, non ottenne vittorie assolute prestigiose ma di grande rilievo furono quelle di classe nella 12 Ore di Sebring e nella 24 Ore di Le Mans del 1957.