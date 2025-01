Ferrari 488 GTE

Diecimila chilometri di prove pre-lancio e altri ventimila dopo per il suo perfezionamento rendono la 488 GTE pronta per la pista. Questi continui test garantiscono prestazioni sorprendenti e facilità di gestione in modo simile alla 458 Italia. Il miglioramento continuo deriva anche da cento ore di sessioni di guida dei piloti ufficiali al simulatore Ferrari, che consentono di definire la migliore configurazione di setup per le corse.