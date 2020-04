Vettura nota anche con il nome P3/4, fu utilizzata dai seguenti team di clienti Ferrari: NART, Scuderia Filippinetti, Ecurie Francorchamps e Maranello Concessionaires. In concreto, erano i prototipi P3 della stagione 1966 aggiornati con carrozzeria, sospensioni e ruote in lega della P4. Anche il V12 da quattro litri risaliva all’annata precedente: aveva quindi due valvole per cilindro ed era sprovvisto di sistema d’iniezione, essendo alimentato dalla consueta batteria di carburatori Weber.