Il potente motore a 12 cavalli, completo di nuova iniezione Bosch K-Jetronic e il rispetto delle norme sulle emissioni di scarico degli Stati Uniti, si sono dimostrati un’accoppiata potente ed invidiabile. Modello che ha dato sfogo alla creatività di diversi designer, è stato prodotto anche in versione soft-top. Pavesi di Milano è andato oltre, trasformandola in una Cabriolet con interni in cuoio e impiallacciatura di assetto e modificando il tunnel centrale.