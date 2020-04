Questo modello è l’eccezione alla regola della cilindrata massima di quattro litri scelta per le vetture della squadra ufficiale: infatti è stato realizzato per le scuderie dei concessionari e con la maggiore cilindrata si compensava la minore potenza con il vantaggio della minore complicazione, considerata utile ai fini della gestione delle macchine. Il motore infatti aveva un solo albero a camme per fila di cilindri ed accensione semplice mentre i telai erano di tipo simile al P2.