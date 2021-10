In posizione posteriore centrale in configurazione longitudinale il motore V8 a 90° di 3.405 cc, capace di erogare 320 CV di potenza. La distribuzione era a quattro alberi a camme in testa e quattro valvole per cilindro. L’impianto di gestione motore era invece Bosch M 2.7. Lubrificazione a carter secco, la trasmissione era con cambio trasversale a cinque rapporti più retromarcia in blocco con il differenziale autobloccante. La frizione, invece, era monodisco a secco.