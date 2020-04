La 348 GT Competizione fu il modello elaborato in modo specifico per il campionato GT sulla base della 348 GTB. La vettura fu alleggerita in modo radicale con l’eliminazione di tutto quanto attenesse al comfort, come il sistema di climatizzazione e le tappezzerie interne.

Il peso a vuoto di questa versione era di 1180 kg con tutta l’attrezzatura di sicurezza analoga a quella della versione 348 Challenge. La trasmissione aveva di serie il rapporto corto 25/27, la frizione era di tipo competizione con disco rinforzato, l’impianto frenante era derivato da quello della F 40 Evoluzione senza ABS, ma con dischi e pinze maggiorati.

Anche le sospensioni furono modificate in versione da corsa, con articolazioni su boccole rigide, molle e ammortizzatori con taratura adatta alle competizioni. Le ruote, anziché da 17, erano nella misure di 18 pollici, e calzavano pneumatici da 239/635/18 all’anteriore e 265/645/18 al posteriore. Il motore non presentava grosse differenze rispetto alla versione di serie, a eccezione dello scarico libero.