Versione spider della 330 GTC, fu presentata al Salone di Parigi nell’ottobre del 1966. Utilizzava la stessa meccanica V12 del coupé 330 GTC, basata a sua volta sul propulsore ideato per la 400 Superamerica, opportunamente aggiornato. Pininfarina, anche per questo modello, disegnò una linea molto pulita ed elegante che incontrò subito il favore degli appassionati. Il marchio Ferrari si affermava sempre più anche come riferimento per le spider di lusso ad alte prestazioni.