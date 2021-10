In concomitanza con l’introduzione della 208 GTB nel 1980, fu presentata per il mercato italiano una versione con il tettuccio di tipo “targa”. Come per la 208 GTB, a parte l’unità motrice, la vettura era sostanzialmente identica alla sorella con cilindrata superiore, con i rapporti del cambio variati per adeguarsi alle caratteristiche del propulsore più piccolo.