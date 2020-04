La tradizionale conferenza stampa di inizio stagione nel febbraio del 1962 è stata l’occasione per presentare una intera serie di modelli sport competizione a motore posteriore che, in quel momento, fecero passare quasi inosservata la nuova berlinetta 250 GT destinata a diventare la mitica 250 GTO. Tra i modelli sport c’era il tipo 196 SP con motore non di tipo Dino ma derivato come una metà del 330 di cui conservava le dimensioni principali. La carrozzeria delle vetture sport presentava la caratteristica doppia presa d’aria anteriore inaugurata sulle monoposto del 1961.