Video Recap: rivivi la Battle on the Bricks

L’Indianapolis Motor Speedway è stato il teatro della Battle on the Bricks, gara della durata di 6 ore inserita nel calendario dell’IMSA SportsCar Championship 2024. Sette le Ferrari 296 GT3 in pista, di cui una iscritta nella classe GTD Pro riservata ai piloti professionisti. La vettura del team Risi Competizione, condotta dagli ufficiali del Cavallino Rampante Davide Rigon e Daniel Serra, ha chiuso al nono posto di categoria.

L’intero evento americano, dall’arrivo dei piloti in pista alle prove libere, qualifiche e gara, si può rivivere grazie al video recap che porta nel vivo dell’azione in pista, ma anche dietro le quinte per sentire le impressioni dei piloti sulla gara andata in scena sulla storica pista dell’Indiana.

La Battle on the Bricks è stata il decimo e penultimo appuntamento della stagione dell’IMSA SportsCar Championship (nonché il quarto round di cinque della Endurance Cup). Oltre al nono posto della vettura di classe GTD Pro, nella categoria GTD riservata agli equipaggi Pro-Am la 296 GT3 numero 47 di Cetilar Racing è stata la migliore, chiudendo al settimo posto con l’ufficiale Ferrari Antonio Fuoco, Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto. Altre sei Ferrari erano impegnate in pista, schierate da Inception Racing, DragonSpeed, Conquest Racing, AF Corse e Triarsi Competizione.