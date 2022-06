Terzo round del Club Challenge a Budapest

L'Hungaroring, il leggendario circuito automobilistico di Mogyoród, in Ungheria e la sede del Gran Premio d'Ungheria di Formula Uno, ha ospitato il terzo round del Passione Ferrari Club Challenge nel mese di giugno.

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento interamente dedicata ai possessori di 488 Challenge e 488 Challenge EVO, proveniente da tutta Europa, che sono scesi in pista sfidandosi in un’emozionante prova contro il cronometro per realizzare il miglior tempo sul giro.