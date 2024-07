Leclerc celebra la vittoria con le persone Ferrari

Charles, fresco vincitore del Gran Premio di Monaco, ha celebrato il suo successo con una visita allo stabilimento Ferrari. Accompagnato dal Team Principal Frédéric Vasseur, il pilota monegasco ieri ha trascorso del tempo con i suoi colleghi addetti ai processi di produzione nelle aree Lavorazioni Meccaniche e Fonderia. Scambiando i guanti da pilota con quelli dei lavoratori di Maranello, ha seguito personalmente il processo di fusione di uno Scudetto della Scuderia Ferrari, sotto la guida dei lavoratori più esperti.

Per Leclerc, che è anche un appassionato cliente della Casa, è stata un'esperienza emozionante. "Oggi per me è stato un pomeriggio molto speciale", ha commentato. "È incredibile vedere quanta passione c'è in ogni reparto. Voglio ringraziare ognuno di voi per tutto ciò che fate qui, perché in ogni pezzo prodotto e assemblato unite arte e storia."

La visita ha permesso a Leclerc di apprezzare ulteriormente e di “toccare con mano” il lavoro svolto anche da queste persone di Ferrari, che sono parte del successo della Scuderia.