La SF90 XX Stradale segna il tempo record per auto stradali sul giro nel circuito di Fiorano: 1’ 17” 309

La SF90 XX Stradale, nuova Ferrari in versione speciale ed edizione limitata, fa segnare il tempo record sul giro di Fiorano per vetture omologate

Il tempo, certificato da un’agenzia specializzata, è inferiore di 1,4 secondi rispetto al tempo della SF90 Stradale Assetto Fiorano

Il tempo è stato ottenuto il 16 ottobre 2023, durante gli International Media Test Drive (IMTD) della vettura, alla presenza della stampa automotive internazionale

La vettura è stata equipaggiata con cerchi in carbonio e pneumatici Michelin Cup2R





Maranello, 15 novembre 2023 – È stato dichiarato oggi il tempo più veloce sul giro del circuito di Fiorano mai ottenuto da una vettura omologata per uso stradale. La SF90 XX Stradale, nuova Ferrari in versione speciale in grado di erogare 1030 cv e derivata dalla SF90 Stradale, ha infatti fatto registrare un crono di 1’ 17” 309. La vettura, guidata da Raffaele de Simone, Ferrari Head of Development Test Driving, è stata equipaggiata con cerchi in carbonio e pneumatici ad alte prestazioni Michelin Cup2R, dimostrandosi oltre 1,4 secondi più veloce del tempo fatto registrare dalla SF90 Stradale in versione Assetto Fiorano con gli stessi pneumatici.

Il test si è svolto in data 16 ottobre 2023, nel corso delle prove stampa di lancio (International Media Test Drive – IMTD) della vettura, alla presenza di alcuni tra i più importanti giornalisti automotive internazionali che hanno potuto visionare la vettura e scambiare opinioni con gli ingegneri che hanno fatto parte del team di sviluppo, oltre ad assistere alle procedure di preparazione delle prove prestazionali dell’Azienda. Il tempo e la relativa telemetria sono stati registrati e successivamente certificati da un’agenzia indipendente, specializzata nei servizi per il mondo degli sport motoristici.

La SF90 XX Stradale sarà in esposizione al Museo Ferrari di Maranello dal 15 dicembre prossimo, corredata da un corner espositivo contenente informazioni e approfondimenti sulla vettura e sul record.





SF90 XX Stradale* - Scheda tecnica





MOTORE TERMICO

Tipo V8 – 90° – Biturbo

Cilindrata totale 3990 cm3

Alesaggio e corsa 88 mm x 82 mm

Potenza massima* 586 kW (797 cv) a 7900 giri/min.

Coppia massima 804 Nm a 6250 giri/min.

Regime massimo** 8000 giri/min.

Rapporto di compressione 9,54:1

Potenza specifica 200 cv/l





SISTEMA IBRIDO

Potenza massima motori elettrici 171 kW (233 cv)

Capacità batteria 7,9 kWh

Autonomia massima elettrica 25 km





DIMENSIONI E PESI

Lunghezza 4850 mm

Larghezza 2014 mm

Altezza 1225 mm

Passo 2650 mm

Carreggiata anteriore 1683 mm

Carreggiata posteriore 1674 mm

Peso a secco*** 1560 kg

Rapporto peso a secco/potenza 1,51 kg/cv

Distribuzione dei pesi 44% ant. / 56% post.

Capacità serbatoio 68 litri





PNEUMATICI E CERCHI

Anteriore 255/35 ZR F20

Posteriore 315/30 ZR F20





FRENI

Anteriore CCM, 398 x 223 x 38 mm

Posteriore CCM, 390 x 263 x 32 mm





TRASMISSIONE E CAMBIO

Cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti





CONTROLLI ELETTRONICI

eSSC (electronic Side Slip Control) 1.0; E4WD; SCM; FDE 2.0; EPS; ABS ‘evo’





PRESTAZIONI

Velocità massima 320 km/h

0-100 km/h 2,3 s

0-200 km/h 6,5 s

Tempo sul giro di Fiorano 1’ 17” 309





CONSUMO ED EMISSIONI CO 2

In corso di omologazione





* Potenza motore espressa in kW secondo il Sistema Internazionale di Unità di Misura (SI) e in cv. Con benzina a 98 ottani e compresi 5 cv di sovralimentazione dinamica

** Overshoot massimo: 8300 giri/min.

*** Allestimento con contenuti opzionali