Ferrari vince il Randstad Employer Brand 2024

Con il 71,32% di preferenze dei lavoratori e la migliore performance in particolare in fattori chiave come solidità finanziaria, reputazione, sicurezza del lavoro a lungo termine, infatti, la Casa di Maranello ha vinto il Randstad Employer Brand 2024, il riconoscimento assegnato sulla base della più importante ricerca mondiale sull’employer branding che misura il livello di attrattività percepita da parte dei potenziali dipendenti.

L’indagine è realizzata da Randstad attraverso interviste a quasi 7000 lavoratori in Italia di età compresa tra i 18 e 64 anni sull’attrattività percepita di 150 potenziali datori di lavoro, svolta contemporaneamente in 32 diversi Paesi del mondo con un sondaggio indipendente (nessuna azienda si può iscrivere volontariamente per partecipare) che coinvolge complessivamente 173.000 rispondenti e oltre 6000 aziende a livello globale.

“Siamo felici di ricevere questo premio, che riconosce Ferrari come l’azienda più ambita dai lavoratori italiani. È la conferma di un impegno costante per le nostre persone, nonché della nostra comprensione delle loro aspirazioni e aspettative – dichiara Michele Antoniazzi, Chief Human Resources Officer di Ferrari –. “Continueremo a valorizzare la diversità e l'uguaglianza di genere non solo in termini salariali, ma anche garantendo a tutti i nostri dipendenti le stesse opportunità di crescita professionale basandoci esclusivamente sul merito. Il riconoscimento di Randstad ci motiva a proseguire i nostri sforzi per un ambiente di lavoro inclusivo e gratificante per tutti”.