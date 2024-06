Ferrari Tour Toscana: un percorso esclusivo tra arte e paesaggi meravigliosi

Il week end del 22 - 24 settembre, infatti, 50 Ferrari hanno avuto la fortuna di poter percorrere le strade di una terra magica, tra castelli medioevali, verdissimi vigneti, rigogliosi uliveti e campagne dai paesaggi mozzafiato. Un’opportunità imperdibile, un’esclusiva dedicata ai soli Ferraristi iscritti alla Communty che, a bordo delle loro vetture, immersi tra cultura e natura, grazie a Ferrari ha avuto la possibilità di poter accedere a luoghi esclusivi e ad esperienze prestigiose create ad hoc per questo evento.



Accolti nel cuore della campagna della Maremma, i partecipanti hanno iniziato una tre giorni davvero molto affascinante: dalle emozioni al volante delle loro Ferrari in suggestivi percorsi automobilistici alle tappe culinarie di altissimo livello, assaporando la genuinità dei vini e dei prodotti locali nella tipica cucina toscana fino alla visita di luoghi incantati, intrisi di storia e cultura.

Un Ferrari Tour che in Toscana ha toccato mete davvero straordinarie: Villa La Massa, incantevole tenuta del XIII secolo, sede per tre giorni del Cavallino Rampante; il borgo medioevale di Monteriggioni con le sue antiche tradizioni; la cantina del Castello di Fonterutoli, a Castellina in Chianti, scoprendo i segreti della produzione vinicola; Pieve Aldina, tra casali in pietra, fitti boschi, graziose pievi romaniche, suggestive ville rinascimentali e imponenti castelli in pietra; il neoclassico Palazzo Borghese, perla nascosta nel centro di Firenze; infine, la caratteristica frazione di Borgo di Casanova, sede del Laqua Vineyard per una prestigiosa tappa culinaria.

Tanti momenti di divertimento, convivialità e condivisione per la sempre più compatta Community Ferrari, dove ogni tappa del Tour rinsalda legami sempre più stretti tra i partecipanti e tra loro e la Casa di Maranello.

Un rapporto unico, che ha visto una grande partecipazione a tutte le tappe di questo Ferrari Tour 2023, ricco di emozioni, storia, cultura, tanta passione e divertimento!

Un viaggio iniziato a maggio in Puglia e, dopo diverse soste in giro per l’Europa, terminato con questa spettacolare tappa in terra Toscana. Un evento che ha avuto anche una sorpresa finale: l’assegnazione del certificato di sostenibilità ISO 20121 da parte dall'ente certificatore TÜV NORD Italia, consegnato nelle mani di Matthias Prange, Head of Marketing of Europe and Africa. Un riconoscimento importante per questo Ferrari Tour 2023 e per tutto il mondo del Cavallino Rampante, sempre in prima linea nello sviluppo sostenibile e nell’attenzione agli aspetti ambientali.

Se vuoi scoprire tutti i dettagli sugli eventi del Ferrari Tour appena concluso visita la sezione dedicata su Ferrari.com, mentre se vuoi conoscere le date del prossimo calendario 2024 contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.