Ferrari Tour Alpine Route: un itinerario spettacolare tra le meraviglie delle dolomiti

La partenza di questo incredibile viaggio è stata lo spettacolare parco naturale di Plan De Corones, vero e proprio patrimonio di tradizioni e folclore, e la visita al Museo Ladin, all’interno del Castello di San Martino di Badia.

Un inizio davvero sorprendente, seguito da una due giorni in cui i Ferraristi hanno potuto ammirare località davvero suggestive, tra le quali la costa del Lago di Dobbiaco, con i riflessi turchesi delle sue acque limpide, alle pendici del Monte Cristallo; il famoso Passo Giau e il Rifugio Salei, a 2.225 metri di altitudine, nel territorio tra la Val Gardena e la Val di Fassa.

In mezzo, non sono di certo mancate le soste culinarie tra ristoranti stellati e luoghi tipici, potendo godere delle prelibatezze locali o scoprendo i segreti del vino, con la visita alla Cantina Kurtatsch, o della birra, nel paese di Forst, vicino a Merano.

Sono stati tre giorni davvero ricchi di emozioni, in cui tutta l’entusiasta Community Ferrari ha potuto condividere momenti spensierati e tutte le sensazioni uniche di questi panorami incantati.

Il prossimo appuntamento in calendario è previsto per il secondo week end di settembre: dall’8 al 10, infatti, il Ferrari Tour si sposterà a Douro Valley, in Portogallo, per scoprire le meraviglie di un Paese ricco di tesori nascosti tutelati dall’UNESCO.

Scopri i dettagli degli eventi e contatta il tuo Concessionario Ufficiale Ferrari per entrare a far parte della nostra Community e vivere tutte le emozioni del Cavallino Rampante e di tante esperienze uniche al volante della tua Ferrari.