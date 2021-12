Esperienza Ferrari Maranello

Nel mese di ottobre, clienti e appassionati Ferrari hanno avuto la possibilità di scoprire la Ferrari Roma attraverso un'esperienza coinvolgente proprio nel cuore dello spirito Ferrari, a Maranello.

Le circostanze ci hanno costretto a tenere le porte dell’azienda chiuse per troppo tempo e siamo stati quindi molto contenti di poter ricevere in un mese più di 1000 appassionati Ferrari, per vivere una Esperienza Ferrari molto speciale e far provare loro alcune delle cose che rendono Ferrari davvero unica.



L’esperienza, articolata su due giorni, è iniziata con una presentazione della Ferrari Roma, dei suoi dettagli di stile e design, ed è stata seguita da un test drive di 45 km su strada per provarne la versatilità, il comfort e la straordinaria maneggevolezza.



Partiti dal Museo Ferrari, gli ospiti hanno proseguito per le strade intorno alle suggestive colline di Maranello, accuratamente selezionate dai nostri piloti professionisti per offrire un percorso con diverse condizioni di guida, in cui la Roma si è dimostrata in grado di rispondere a tutte le esigenze. Ogni ospite è stato accompagnato da un istruttore personale per mostrare tutte le potenzialità del modello e ottenere il massimo in ogni condizione migliorando l'esperienza grazie alla condivisione delle sue conoscenze tecniche e di guida.

L'immersione nello spirito Ferrari è continuata con un tuffo nella affascinante storia del marchio con una visita al famoso Museo Ferrari, una sosta al nuovissimo Ferrari Store e un tour panoramico della fabbrica.