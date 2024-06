Carlos Sainz in visita agli stabilimenti Ferrari: "Siamo un unico team"

Carlos Sainz, di rientro dal Gran Premio di Imola, ha fatto visita ieri agli stabilimenti Ferrari.

Il pilota spagnolo è solito approfittare del tempo trascorso a Maranello per comprendere a fondo i processi di produzione delle monoposto e delle sports car. Grazie al lavoro di squadra di ogni area aziendale, la sinergia fra la Scuderia e i reparti dedicati alle vetture stradali è uno dei fattori di successo per Ferrari.

"Siamo un unico team. State facendo un lavoro eccezionale ogni giorno, con la stessa carica che abbiamo noi in pista”, ha detto Carlos incontrando i colleghi, ringraziandoli per l'accoglienza calorosa e per l'opportunità di conoscere ancor meglio il “dietro le quinte” dell’azienda. Il pilota, che ha lasciato un suo autografo su un motore della Ferrari 296 GTB, si è soffermato in particolare nelle aree Montaggio Motori, Montaggio Vetture, Finizione, e si è preso del tempo per ammirare la nuova Ferrari 12Cilindri, la nuova berlinetta a due posti.