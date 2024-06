Un 2023 pieno di emozioni per le attività di guida Ferrari

Il Ferrari Tour, dedicato ad un numero limitato di appassionati Ferraristi, ha proposto un calendario 2023 di itinerari programmati nei minimi dettagli, un viaggio di scoperta lungo alcune delle strade più appassionanti d’Europa, con tappe esclusive ed esperienze di lusso personalizzate, dalla Douro Valley alla Costa Azzurra, dall’Alpine Tour alla Puglia fino alla Toscana, patria della cultura italiana. Un percorso che, in occasione dell’ultima tappa, ha raggiunto anche un traguardo davvero straordinario: l’assegnazione del certificato di sostenibilità ISO 20121 da parte dell'ente certificatore TÜV NORD Italia, consegnato direttamente nelle mani di Matthias Prange, Head of Marketing of Europe and Africa.

Un riconoscimento prestigioso, che sottolinea l’impegno di Ferrari nell'adottare un sistema di gestione responsabile, che riguarda aspetti ambientali, sociali ed economici quali: miglioramento dell'impatto sociale ed economico nei territori e nelle comunità coinvolte; gestione dei rifiuti ed economia circolare; gestione sostenibile dell’approvvigionamento; limitazione delle emissioni dovute alla mobilità del personale e alla logistica dei materiali.

Le adrenaliniche attività di guida di Passione Ferrari e Passione Ferrari Club Challenge, invece, hanno offerto ai possessori di Ferrari iscritti alla Community, l'opportunità di liberare il proprio spirito di guida su alcuni dei circuiti più iconici d'Europa, mettendosi alla prova su piste storiche quali Spa - Francorchamps, Estoril, Spielberg, Misano e Valencia. Ferrari ha organizzato una serie di eventi esaltanti per far vivere le emozioni al volante da veri piloti, mettendosi alla prova in tutta sicurezza e migliorando le abilità di guida grazie all’ausilio di istruttori professioni in numerose attività.

Nelle competizioni del Passione Ferrari Club Challenge, inoltre, non sono mancate le sfide al cronometro e la sana competizione in pista. E una sorpresa finale in occasione dell’ultima tappa stagionale, svoltasi sul circuito casalingo del Mugello durante le Finali Mondiali, ovvero la premiazione dei migliori piloti 2023, coloro che hanno ottenuto i tempi migliori nelle diverse tappe stagionali: un momento davvero emozionante e un riconoscimento dell’impegno e della passione che anima tutti i Ferraristi.

Ogni attività e ogni evento di questa stagione 2023 appena conclusa è stato organizzato in ogni suo dettaglio e tutti i Ferraristi che hanno partecipato hanno potuto godere di una Hospitality di altissimo livello, un’assistenza e una cura del particolare sia dentro sia fuori la pista, con eventi esclusivi e un clima di divertimento che ha esatato la passione e il senso di identificazione nel marchio Ferrari.

Per il 2024 abbiamo in programma un calendario ricco di eventi entusiasmanti e possiamo già darvi un’importante anteprima: 7 e 8 settembre, FERRARI RACING DAYS presso il circuito tedesco di Nürburgring, segna l’appuntamento nella tua agenda!

Per maggiori informazioni sulla stagione appena finita, collegati al nostro sito www.ferrari.com mentre, se vuoi partecipare all’edizione 2024, contatta il tuo Concessionario Ufficiale e scopri le novità della nuova edizione delle attività di guida Ferrari, il calendario completo e come partecipare: la Community Ferrari ti aspetta!