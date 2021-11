Oltre 550 m² di Convention Center, comunicante con il Museo ma con ingresso autonomo direttamente dal piazzale antistante, a disposizione tutti i giorni dell’anno per incontri, meeting, convention ed eventi.

Dotato di una sala polifunzionale, attrezzata anche per accogliere pranzi e rinfreschi, può essere utilizzato sia nel corso della giornata che durante l’orario di chiusura, avendo a disposizione l’intero Museo per visite private, i simulatori di Formula1 e la prova cambio gomme per intrattenere gli ospiti in maniera davvero unica.