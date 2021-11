On-board foto

All’interno di una sala del Museo è stato allestito un set fotografico dove i visitatori possono accedere liberamente e salire a bordo di una Ferrari 458 Speciale A, per realizzare, con il supporto dello staff, una o più fotografie.



Al termine della visita si può richiedere la stampa delle immagini selezionate che vengono consegnate in eleganti album con logo Ferrari. Una opportunità in più per tutti i visitatori che desiderano un ricordo personalizzato.



Tariffe 458 Speciale A On-board:

Foto 15×23 in elegante album con logo Ferrari 15€

Foto 20×30 in elegante album con logo Ferrari 20€