18 Maggio 2024



MEF - Notte Europea dei Musei

In occasione della Notte Europea dei Musei sabato 18 maggio il Museo Enzo Ferrari di Modena effettuerà una apertura straordinaria dalle 9.30 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00) con tariffa speciale a partire dalle 18.00:

18 Euro a persona per gli adulti

9 Euro minori 19 anni accompagnati

Sono previste anche delle visite guidate gratuite in italiano e in inglese, su prenotazione e fino ad esaurimento posti nelle seguenti fasce orarie:

18.30

19.30

20.30

21.30

Il Museo Enzo Ferrari Bistrot rimarrà aperto in orario serale proponendo un menù a tema per l’occasione.

Visit & Taste

A partire dalle 18 i visitatori potranno anche partecipare alla degustazione gratuita presso la caffetteria presente all’interno del museo. Menù disponibile per persona:

Aperitivo

n.1 drink (analcolico, vino, cocktail);

n.1 piatto con mix di snack salati (frutta secca, salatini di sfoglia, patatine e pizzette).

Per aderire all’attività è necessario acquistare il biglietto singolo o combinato per accedere ad uno o entrambi i musei.

Racing Activations

Il 18 e 19 maggio durante il GP di Imola saranno proiettate le qualifiche e la gara all’interno della sala meeting del MEF:

Sabato 18

prove libere dalle 12.30 alle 13.30

qualifica dalle 16 alle 17.

Domenica 19 maggio

Gara 15:00

Per aderire all’attività è necessario acquistare il biglietto singolo o combinato per accedere ad uno o entrambi i musei. I biglietti sono acquistabili sia online che direttamente presso le biglietterie del museo durante gli orari di apertura (ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni). Le attività sono disponibili fino a esaurimento posti.





INFO

museo@ferrari.com

tel. 0536 949713