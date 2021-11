Nel corso del 2017 il MEF ha ospitato una importante rassegna di alcuni dei più belli e rappresentativi modelli Ferrari di ogni epoca, che hanno affascinato le più grandi star del cinema, dello spettacolo, dello sport.

La storia della Ferrari non è fatta solo di corse, vittorie, dati tecnici e Saloni dell’Automobile.



È fatta anche di uomini e donne famosi: atleti, attori musicisti, ma anche piloti d’auto, entrati a far parte dell’Olimpo delle rispettive specialità, che nel corso della loro carriera sono stati conquistati dalle vetture da sogno del Cavallino Rampante.



Personaggi dello sport e dello spettacolo accomunati dalla passione per una Rossa. Una passione lunga e profonda, oppure fulminea e intensa come un innamoramento.