The Official Ferrari Magazine racconta con foto inedite, approfondimenti tecnici, interviste e infografiche tutto il mondo del Cavallino Rampante: dalle vetture da strada alle competizioni, dalla tecnica al design, dagli eventi per i clienti alle vetture classiche.

Ai tre numeri della rivista con testi in lingua inglese, di oltre 130 pagine, si aggiunge l’Annuario che torna a essere una pubblicazione a sé stante, un vero e proprio libro da oltre 220 pagine.