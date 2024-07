Fare in modo che la nuova F50 superasse l’osannata progenitrice era una sfida notevole, quindi fu logico rivolgersi al team di Formula Uno per chiedere ispirazione e aiuto. Ma il risultato finale non fu semplicemente il trasferimento della tecnologia di F1 alla strada (che per Ferrari non costituiva una novità). Molto più importante fu il fatto che i componenti principali della F50, tra cui motore, sospensioni e cella dell’abitacolo in fibra di carbonio, derivavano tutti direttamente dalla Formula 1.

Al posto del V8 turbocompresso montato su GTO e F40, la F50 aveva un V12 di cilindrata maggiore. Ma non si trattava di un V12 qualsiasi: questo propulsore derivava dal motore utilizzato sulla monoposto di Formula 1 del 1990, con cinque valvole per cilindro e un aumento della cilindrata da 3,5 a 4,7 litri. La potenza massima era di 520 CV, ben oltre i 478 CV della F40. Anche se non poteva vantare l’accelerazione esplosiva del V8 biturbo della F40, questo agile e rombante V12 normalmente aspirato raggiungeva prestazioni anche migliori, con un sound sempre più avvolgente man mano che si avvicinava alla potenza massima degli 8.500 giri. Per alcuni, il motore della F50 è il miglior V12 mai costruito.